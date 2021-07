Pflücken verboten: So sammeln Sie Zirbenzapfen richtig

Der KURIER fragte nach, worauf beim nachhaltigen Sammeln zu achten ist: "Zirben sind immer Teil eines Waldes und dort ist prinzipiell das Betreten erlaubt, aber keine Ernte von Früchten. Liegen jedoch Zirbenzapfen am Boden, dürfen diese gesammelt werden. Nicht erlaubt ist das Erklettern von Zirben samt dem Risiko der eigenen Verletzung oder von Schäden am Zirbenbaum", erklärt Christian Mokri vom Naturschutzbund.

Wer einen Bauernhof sieht, kann dort nachfragen, ob gepflückt werden darf. Oft haben Landwirte einen eignen Vorrat und es können Zirbenzapfen abgekauft werden.

Wie viele Zapfen dürfen selbst gesammelt werden? Regeln für das jeweilige Bundesland können in den Abteilungen für Naturschutz bei den Landesregierungen erfragt werden. So darf man zum Beispiel in Kärnten nur drei Zapfen pro Tag und Person der unter Naturschutz stehenden Zirbelkiefer (Pinus cembra) sammeln. In Kernzonen von Nationalparks ist das Sammeln eingeschränkt oder verboten.