Warum dieser Mann buchstäblich vom Baum der Erkenntnis isst

Superfood

Wie er sich erklären kann, warum wir so wenig über die Wirkung von Holz auf Lebensmittel wissen? „Das Wissen ist teilweise verloren gegangen oder ersetzt worden. Holz hatte früher die gleichen Funktionen wie heute Plastik: Alles ist darin transportiert worden – angefangen von Nägeln bis zu eingelegtem Hering. Letztlich war auch die Steinzeit eine Holzzeit. Vor allem Rezepte aus Krisenzeiten wie das Hungerbrot, das mit Sägespänen gestreckt wurde, dokumentieren altes Wissen.“ Wie der Autor festhält, wird das Wissen oft versteckt eingesetzt: So wird kalorienarme Zellulose – ein Abfallprodukt in der Papierherstellung – von der Lebensmittelindustrie für mehr Volumen und längere Haltbarkeit von Lebensmitteln eingesetzt.

Wie man sich den Alltag von Cisar-Erlach vorstellen darf? „Ich frage mich ständig bei Spaziergängen durch den Wald, wie dieses Blatt oder jene Rinde schmeckt. Gerade heuer, wo viele Österreicher zu Hause bleiben, bietet sich ein Spaziergang durch den Wienerwald mit offenen Augen an.“ Und dann heißt es, probieren.

An Rinden muss man aber nicht nagen: „Es reicht, wenn man die weiche Schicht darunter kostet, das sogenannte Kambium. Ein Superfood, das große Mengen Kohlenhydrate, Vitamine, Ballaststoffe und Mineralien enthält.“ Die Tradition, Kambium als Nahrungsmittel zu verwenden, wurde von indigenen Völkern in Kanada für die Zubereitung von Kuchen oder den indigenen Samen in Skandinavien praktiziert. Letztere nahmen dieses wegen seines hohen Vitamin-C-Gehalts als Schutz vor Skorbut zu sich.

Was alle Baumarten eint, ist eine leichte Bitterkeit im Geschmack, die an Rhabarber, Manuka-Honig, grünen Salat oder grüne Kartoffeln erinnert. Ciser-Erlachs Empfehlung? Frisches Birken-Kambium in der Pfanne kurz anbraten: Dadurch schmeckt es nicht mehr nach Salat, sondern süß und nach Stärke – eine Alternative zu Chips.