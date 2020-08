Waldbaden: Ich glaub, ich schwimm im Wald

Pack die Badehose ein! Von Wien bis Tirol – zehn Naturbäder, die kleine Paradiese sind. Inklusive Tipps für kulinarische oder erlebenswerte Highlights.

1 Gieringer Weiher

Eigentlich sollte dieser Weiher lieber geheim bleiben. Aber wir sind mal nicht so. Gut essen und trinken kann man auch: Das Buffet im Bad hat ein Mittagsmenü auf sehr hohem Niveau. Bei der Badekasse steht, was es aktuell gibt.

http://waldbad.me

2 Naturbadesee Schwarzsee

Wem die Abkühlung im durchschnittlich 23 Grad warmen Moorbad nicht reicht: Canyoning Taxa Schlucht in Erpfendorf für Sportliche! Und dann auf ein Steak im Kaps (Ried Kaps 7), https://www.tirol.at, https://www.kaps-kitzbuehel.at

3 Strandbad Holzöstersee

Mittags raus aus der Sonne? Dieser Abstecher lohnt sich: 36 km entfernt, in Salzburg, liegt die Speiseeis-Manufaktur von Höfinger Eis mit Verkaufsstelle (Höfinger Eis Office, Noppingergasse 3, Salzburg). Auch schön: radeln durch den Weilhartsforst.

https://www.hoefinger-eis.at, https://www.franking-holzoester.com

4 Strandbad Hollenstein

Schön liegen am kristallklaren und kühlen Ybbs-Fluss. Auch außerhalb der Strandbad-Öffnungszeiten frei zugänglich. Gut essen im Strandrestaurant mit Mostviertler Küche und Mehlspeisen. Der Kirchturm über dem Wald zeigt die Richtung zur Konditorei Schwarzlmüller in der Ortsmitte.

https://www.freizeitverein.at , https://schwarzlmueller.at

5 Weißbad Drosendorf

Geheimtipp! Fragen Sie am besten im Gasthof Failler nach dem Weg, um diesen romantischen Badeort zu finden. Und danach kommen Sie einfach wieder zurück und kehren ein. http://gasthof-failler.at

6 Aubad Tulln

Toll auch für Familien und Kinder. Und wer schon mal da ist, macht natürlich einen Abstecher zum Gasthaus „Zur Sonne Sodoma“ oder ins Gasthaus „Der Floh“ – geniales Konzept mit regionalen Produkten und vielen selbst gezogenen und eingelegten Gemüsen.

https://www.mamilade.at, https://www.derfloh.at

7 Dechantlacke – Lobau

So viel Natur in der Großstadt! Ein echtes Glück. Danach auf einen Abstecher nach Groß Enzersdorf. Aus zwei Gründen: sensationelles Eis bei Isolabella. Und Autokino.https://autokino.at/kontakt/, https://www.isolabella.at

8 Weißensee

Wer am See ist, geht auch in „Die Forelle“. Weißensee-Fische, Wildkräuter und andere Produkte aus der unmittelbaren Region. Einfach gut., https://www.dieforelle.at

9 Altausseer See

Wer den See vom Wasser her erkunden möchte, mietet sich eine originale Plätte samt Rudermann. Essen: Jagdhaus Seewiese. Weltweit erster Drehort für James-Bond-Film „Spectre“. https://www.jagdhaus-seewiese.com

10 Naturbad Bernstein

Am See unter hohen Fichten geht es natürlich auch in die Kantine 48. Essen auf Haubenniveau. Bei Schönwetter unbedingt reservieren.

https://www.kantine48.at