Wie ein Wald zukunftsfit wird

Sind die kranken Bäume im Badener Wald weg, geht das klimafreundliche Aufforsten in den nächsten Schritt. Mehrere kleine „Inseln“ wurden im Wald geschaffen. Dort werden neue Baumarten, die besser mit dem veränderten Klima zurechtkommen würden, in den Wald gemischt. „Das Ergebnis sehen wir dann in den nächsten Jahrzehnten. Beim Wald muss man in Generationen denken“, sagt Zimmermann.

Eine ähnliche Strategie verfolgt auch die Bundesforste, die ankündigt heuer 1,8 Millionen Bäume zu pflanzen. „So vielfältig wie möglich“, ist Devise bei der diesjährigen Aufforstung im Zeichen des Klimawandels. Über 40 verschiedene Baumarten werden in Österreichs Wälder gebracht. 12 Millionen Euro werden bundesweit investiert. Gepflanzt wird in 120 Forstrevieren von Wien bis Vorarlberg.