Zehn Jahre nach der Eröffnung am Naschmarkt und dem Aufbau einer internationalen Marke mit Standorten in Berlin und Mallorca eröffnen Haya Molcho und ihre Söhne Elior, Nuriel und Ilan ihr drittes „Neni“ (ein Akronym aus den Anfangsbuchstaben der Namen ihrer vier Söhne) in Wien mit Blick über das Riesenrad.

Die Familie ging mit dem Betreiber der Hamburger Hotelkette Superbude ein Joint Venture ein – für das Restaurant im siebenten Stockwerk des Hotels trägt sie die Verantwortung. Am 19. Mai zieht die Küchenbrigade ein, wenige Tage später soll für Familie und Freunde eröffnet werden. Startschuss: 2. Juni.