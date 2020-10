Süßer als in Spanien: Landwirtin baut Tafeltrauben in Wagram an

Mit filigranen Ballerina-Fingern stibitzt sich Paradeiser eine Weinbeere nach der anderen in ihrem Traubengarten, um den Geschmack zu überprüfen: "In der Erntezeit esse ich am meisten. Am liebsten frisch bei der Ernte oder am Morgen im Frühstücksbrei."

Von manchen Sorten wie der österreichischen Katharina stehen nur wenige Reben in ihrem Versuchsgarten. "Meine Lieblingssorte ist die Pinotin: Sie schmeckt anfangs wie ein Cabernet, dann wird sie feinblumig. Die blaue Agat schmeckt nach Heidelbeere, von ihr habe ich nur fünf Stöcke, da die Beeren besonders leicht aufplatzen. Der Trend geht zu kernlosen Trauben wie die Ramdas, eine Sorte mit kleinen Beeren, die exotisch nach Ananas schmeckt."