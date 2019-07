Klimawandel: Österreichs Bauern entdecken die Wassermelone

Das könnte sich bald ändern, zumindest wenn es nach Franz Hascher geht. Der niederösterreichische Landwirt baut zehn Sorten im Tullnerfeld und Wienerwald auf 20.000 an. Aufgrund der Temperaturen in der vergangenen Woche hat Hascher bereits die erste Ernte eingefahren. "Die aus dem Supermarkt bekannte Sorte Crimson Sweet wird bei uns besonders saftig, aber nicht so leuchtend rot wie man es aus den südlichen Ländern kennt."

An der Süße ändert sich freilich nichts – im Gegenteil sogar: Anders als in den südlichen Ländern können heimische Landwirte die Früchte reif ernten und sie noch am nächsten Tag in die Geschäfte liefern. Vom spanischen oder italienischen Feld in unseren Supermarkt dauert es eine Woche.

Es kommt nicht auf die Größe an