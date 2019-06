So macht der Haubenkoch den perfekten Wurstsalat

Für die Marinade empfiehlt Österreicher ein neutrales Rapsöl oder ein Olivenöl sowie Apfelessig oder Balsamico. Tipp: Es sollte kein alter Balsamessig sein, sondern ein spritziger, pfiffiger. Und was ist mit Gurkerlwasser? "Für den sommerlichen Wurstsalat würde ich eher Salatgurke, aber keine Essiggurkerl wählen, die sehe ich eher bei der Variante mit Mayonnaise. Und von Gurkerlwasser würde ich generell abraten, weil der Salat nicht in der Marinade schwimmen sollte. Der Salat sollte mit so wenig Flüssigkeit wie nötig angerichtet werden. Auch wenn jetzt einige aufschreien, die das Semmerl besonders gerne in die Marinade eintauchen."

Einen letzten Tipp hat der Haubenkoch noch: Zwar gehören Kräuter nicht in den klassischen Wurstsalat, aber so bringen frisch gehackter Estragon oder Basilikum einen Frischekick.