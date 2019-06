Vanillas: Der schönste Eissalon Wiens hat eröffnet

Genauso wie die Torten und Cupcakes in der Vitrine: "Wir wollen keinen Trends nachlaufen, aber 70 Prozen der weiblichen Kundschaft wünschen vegan. Also liefern wir, was gewünscht wird. Aber es soll gut schmecken." Die Torten kommen von Manuela Eichner, die das Marzipan-Atelier betreibt und bei Demel gelernt hat.

Zum Kuchen wird Kaffee von Rauwolf getrunken, der auf einer Cimbali aufgebrüht wird.