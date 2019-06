Thermomix von Lidl: Verstecktes Mikrofon im Küchengerät

Das Helferlein in der Küche sieht recht modern aus und ist noch dazu günstig zu haben. Französische Sicherheits-Experten finden den Monsieur Cuisine Connect von Lidl aber so gar nicht hilfreich, sie sehen in dem besonders günstigen Klon des Thermomix einen Spion in der Küche.

Wie androidpit.de berichtet, gibt es um 359 Euro nicht nur einen sieben Zoll großen Touchscreen, sondern auch ein Mikrofon hinter einem kleinen Loch an der Vorderseite. Weder wird das Mikrofon in der Anleitung erwähnt noch verfügt Monsieur Cuisine Connect über eine Sprachsteuerung. Die französischen Sicherheits-Experten Alexis Viguie und Adrien Albisetti zeigten sich ob ihrer Entdeckung also ziemlich verwundert und unterzogen daraufhin das smarte Küchengerät einem Test.

Viguie und Albisetti schlossen die Küchenmaschine an das WLAN-Netz an und zeigten, was sich so alles anstellen lässt. Im Video wird zwar französisch gesprochen, allerdings versteht man ganz gut, welche Sicherheitslücken sich mit diesem Gerät auftun können.