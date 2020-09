Haya Molcho eröffnet Nenis in Wiener Innenstadt und im Prater

Wünsche an die Politik?

Wir brauchen Wintergärten wie in Paris, Barcelona und Tel Aviv. Dabei handelt es sich nicht um eine Überdachung, sondern um eine Art Plastikplanen, die man herunterziehen kann. Unsere Behörden haben hier feuerschutzpolizeiliche Bedenken, obwohl es internationale Beispiele gibt. Ich appelliere an die Politiker, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen: Einerseits können so alle Mitarbeiter im Winter beschäftigt werden, andererseits wird der Gastronomie in dieser harten Zeit geholfen.

Sie wollen expandieren?

Im Prater wird das Boutique-Hostel Superbude aus Hamburg Anfang März eröffnen: Das "Neni" befindet sich im 7. Stock über der Achterbahn, eine fantastische Location. Es wird ein Neni, aber ein bisschen anders: Wir werden mit viel Sauerteig arbeiten. Andreas Barotayni wird dort Chefkoch, wir arbeiten bereits an den Rezepten. Es wird zum Beispiel Sauerteig-Pancakes und Sauerteig-Waffeln geben. Die Hotelgäste werden ebenso im Hotel frühstücken. Wir sind zu 60 Prozent an der Gastronomie beteiligt – nicht am Hotel, wir sind keine Hoteliers.

Sie backen gerne?

Ja, ich habe unlängst Strudelteig wie meine Großmutter gezogen. Ich liebe es, mit meinen Händen zu arbeiten. Sauerteig verlangt Geduld.

Das zweite Projekt?

Das zweite Projekt ist speziell: Wir werden das erste Mal ein Neni mit einem Partner eröffnen – mit Elijah Berliner, einem israelischen Koch aus Paris, den wir vor fünf Jahren nach Wien geholt haben. "C.O.P" steht für Corporation of Products: Es wird einen riesigen Holzofen und jeden Tag eine andere Karte geben. Die Produkte wird man vor Ort kaufen können und wir werden auch die Produzenten einladen. Zuerst haben wir gedacht, dass Neni nicht in die Innenstadt passt, aber Neni passt überall hin. Jeder will gesund essen.

Sie eröffnen 2021 eine größere Produktionsstätte?

Um unsere Neni-Produkte erweitern zu können, brauchen wir mehr Platz. Wir haben ein Grundstück in Gumpoldskirchen gekauft und investieren acht Millionen Euro. Das Land Niederösterreich hat uns sehr unterstützt und wir bekommen gute Kredite. Es ist immer ein Risiko, aber wir glauben fest daran. Es wird warme Gerichte wie levantinische Eintöpfe geben, Suppen sowie Salate. Die Idee: Mit einem warmen Gericht und unserem Hummus kann man eine komplette Mahlzeit kombinieren. Bernhard Balzer und ich setzen bereits die Rezepte um, die es dann ab März geben sollen. Ein gelernter Koch, wie wir ein Quereinsteiger – wir hatten keine Ahnung von Maschinen und haben anfangs unglaublich viel Lehrgeld bezahlt.