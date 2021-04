Das Winzerjahr beginnt mit dem Rebschnitt, also im Frühjahr in den Weingärten. Die Corona-Krise mag in vielen Bereichen den Alltag der Konsumenten verändert haben, aber nicht die Arbeit von Martin Mittelbach.

"Noch nicht", setzt der Wachauer Winzer nach. Vergangenen Herbst hat er Glück gehabt: Die wenigen ausländischen Erntehelfer, die er am Tegernseerhof in Dürnstein benötigte, haben es rechtzeitig ins Land geschafft. Über die wirtschaftlichen Einbußen soll es an dieser Stelle nicht gehen, sondern um die Veränderungen im Arbeitsalltag. Die Zeit der Reisen, der Gespräche mit Hoteliers und Gastronomen ist vorbei. "Es ist eine Entschleunigung eingetreten: Ich verbringe viel mehr Zeit in den Weingärten."

Wie Wieninger freut er sich über die gewonnene Reifezeit: "Weine im hochwertigen Preissegment haben kein Ablaufdatum. Natürlich gibt es Trends, denen auch wir unterworfen sind, aber erstmals können wir unsere Lager auffüllen."

So kann der Winzer auch leichter verkraften, was der Riesenhagel am 22. August 2020 in der Wachau angerichtet hat. Seine Energie investiert er in neue Produkte und Projekte wie den Ausbau von Bio.