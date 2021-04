Start-up bringt exklusiven Wein mit dem Rad nach Hause

"Der Weinhandel in Österreich ist veraltet: Es werden hohe Margen, vor allem in Restaurants, auf die Flaschen darauf geschlagen." Das 25-jährige Gründer-Duo hantiert mit außergewöhnlich hohen Summen – alleine nicht zu schaffen. Im Hintergrund des Start-ups steht ein bekannter Investor aus der Finanz-Branche, der anonym bleiben will.

Als fachliche Unterstützung haben sich die jungen Gründer einen Sommelier geholt. "Besonders spannend ist, wer bei uns bestellt: Oft rufen junge Weinkenner vor der Bestellung an und wollen eine kurze Telefonberatung, welcher Wein zum Abendessen passt. Was uns nicht so bewusst war, wie gut Champagner von den Österreichern angenommen wird."

Der billigste Champagner ist um wohlfeile 42 Euro zu haben, die teuerste Flasche derzeit um 1.377 Euro. Für Einsteiger gibt es ein Kennenlern-Paket mit zwei Flaschen Rotwein, zwei Weißen und zwei Champagner um 190 Euro im Angebot.

Die Idee, bei Auktionen zuzuschlagen und zuzustellen, ist nicht ganz neu. Vor fünf Jahren startete der Online-Supermarkt Alfie’s in Wien, der wie alle Lieferdienste ein Profiteur der Corona-Krise ist.

Erst vor Weihnachten 2020 stieg Getränkehersteller Coca-Cola HBC Österreich mit 20 Prozent bei dem Start-up ein. Eine Investmentsumme wurde nicht genannt.