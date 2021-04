Wein und Winzer: Neues aus der Südsteiermark

Pikant dabei: Die Top-Lage Obegg gehört Walter (und Renate) Polz. Da dieser nun für Hans Kilger arbeitet, könnte es also durchaus möglich sein, dass dieser die wertvollen Weinhänge künftig pachten möchte. Immerhin geht es hier um einen besonderen Leithakalk-Boden, entstanden vor mehr als zehn Millionen Jahren aus Resten von Algen, Korallen, Muscheln und Schnecken.

Investor auf EinkaufstourLange wurde über Kilgers Engagement und seine Investments in der Steiermark unter Einheimischen getratscht, seit Walter Polz nun aber die Leitung seines Weinguts übernommen hat, ist er auch für Platzhirsche wie Tement oder Sabathi ein ernstzu- nehmender Konkurrent. Und einer, der es offensichtlich ziemlich ernst meint: Seit etwa einem Jahr kauft er in der Südsteiermark zusammen, was nicht niet- und nagelfest ist. So gehören zu seinem Portfolio neben Weingärten unter anderem der Stupperhof in Kitzeck, das Loisium Ehrenhausen, die Peterquelle-Gruppe oder das Gasthaus Hasewend in Eibiswald – um nur einige Beispiele zu nennen. Mit dem Schloss Gamlitz schloss er einen langfristigen Pachtvertrag ab, zuletzt wurde auch bekannt, dass er sich die Mehrheitsanteile der Domäne Müller sichern möchte. Nun soll der Münchner Wirtschaftstreuhänder Gerüchten zufolge seine Fühler auch nach Carnuntum ausstrecken.

Staunen und StirnrunzelnNicht wenige Südsteirer waren skeptisch. Was will dieser Geschäftsmann aus München? Baut er vielleicht eine Immobilienblase auf, die dann zerplatzt? „Ich spüre die Vorbehalte“, sagte Kilger dazu bereits im vergangenen Herbst im Interview, und es ärgert ihn. „Wenn man sich mit mir beschäftigen würde, würden die Leute sehen, dass ich ihnen nichts wegnehmen will.“ Die Betriebe, die er übernommen hat, seien zum großen Teil ohne Zukunft gewesen. Hunderte Arbeitsplätze habe er in der Region geschaffen, daher „habe ich mittlerweile null Toleranz, wenn jemand so einen Blödsinn erzählt“. Im Weinsektor möchte er das Premium-Segment bespielen, dafür sei die Region ideal geeignet.