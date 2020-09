Deutscher Investor kauft steirische Weinberge

„So hebt man sich vom Mitbewerb ab, der sich immer noch die Wunden leckt. Ich investiere immer antizyklisch.“ So ist er inzwischen auch Besitzer der Liegenschaft des Luxus-Hotels „Loisium“ in Niederösterreich. In Summe gehören ihm 80 Hektar Rebflächen in der Steiermark sowie im Burgenland und bei sämtlichen zugehörigen Betrieben sollen Gästezimmer zugebaut werden.