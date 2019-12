Mehr Wahrheit für die Wein-Trinker

"Es ist eine emotionale Heimkehr". Der langjährige Geschäftsführer der Österreich Weinmarketing (ÖWM), Willi Klinger, wechselt den Job. Ab 1. Jänner 2020 leitet er den Weinhändler Wein&Co. Klinger war bereits bei der Gründung 1993 dabei. Er kennt daher das Geschäftsmodell. "Wein&Co ist das Juwel des österreichischen Weinhandels. Wir wollen Verkaufslokale aber auch Gastronomie neu beleben und bald wieder expandieren."

Soweit der Blick in die Zukunft. Doch auch die Vergangenheit ist bedeutsam. In den vergangenen 13 Jahren mit Klinger als ÖWM–Chef wurden wichtige Weichen für die weitere Entwicklung der österreichischen Weinwirtschaft gestellt. Es geht dabei vor allem um mehr Information für die Weintrinker. "Herkunftswahrheit ist ein entscheidender Punkt für die Vermarktung“, betont Klinger. „Die Kunden wollen Wahrheit. Sie wollen wissen, was sie im Glas haben. Marketing nach dem Grundsatz: In vino veritas."