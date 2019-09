Wie man aus seinen Trauben eigenen Wein machen kann

Meine einfachen, dafür chemisch unbehandelten Tafeltrauben durften bis zur Verschrumpelung hängen, so sammelt sich reichlich Zucker an. Der macht aus dem Stock zwar eine Art Wespenfalle ohne Funktion und die Lese zum kriegerischen Akt, aber man braucht ihn für die Vergärung. Dabei wird Zucker zu Alkohol umgebaut, sieht man gut am Sturm: vorher Traubensaft, dann ein brodelndes Hybrid, am Ende Staubiger, fast Wein. Vergärung startet durch Hefe und nein, Backhefe (Germ) ist nicht geeignet.