Axels Terrasseneintopf: Obstschnitt, Wassertrieb bis Totholz

Es ist schon bemerkenswert: Hobbygartler definieren sich über Wachstum und über die Reduktion. Das hat vielleicht mit dem ewigen Fluss des Lebens zu tun, oder mit der Balance der Natur, oder mit fernöstlichen Philosophien. Vielleicht sind einfach zu oft Asia Wochen in den Gartencentern. Besonders schlägt sich das bei der Obstpflege nieder (Frucht und Schnitt, alles fließt), die ja sowieso eine der Königsdisziplinen für hoch motivierte Schrebergärtner ist – und seit einigen Jahren auch für die Streber unter den Terrassengartlern, Stichwort Säulenobst im Topf. Im Herbst gilt also: Nach der Ernte ist vor der Pflege. Was kommendes Jahr üppig tragen soll, muss genau jetzt gestutzt werden. Denn im Herbst fließt weniger Saft durch Baumes und Busches Adern, also leiden sie weniger unter den Schnitten.