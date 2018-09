Axels Terrasseneintopf: Was man aus der Chili machen kann

Am sinnvollsten ist daher das Trocknen. Bei so dickwandigen Chilisorten wie der nämlichen funktioniert reine Lufttrocknung an der Sonne nicht, weil das Fruchtfleisch schimmeln würde. Also wird sie geschnitten und die Teile werden a) auf Schnüren aufgefädelt aufgehängt oder b) im Backrohr getrocknet. Allerdings nicht über 80 Grad (verbrennt), dafür aber viele Stunden lang. Am besten steckt man einen Kochlöffel in die Backrohrtüre, damit die Feuchtigkeit entweicht, am allerbesten entweicht man selber aus der Küche, die Dämpfe sind un-er-trä-glich. Besonders Kinder sollten den Chilitag auswärts verbringen.