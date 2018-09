Axels Terrasseneintopf: Die Fleischfresser-Pflanzen

Das Substrat führt uns zur zweiten Karnivoren-Regel:

Niemals in normale Blumenerde setzen!

Wie gesagt, haben die Karnivoren ein gespanntes Verhältnis zu Kalk, der auch in normaler Erde ist. Perfekt gedeihen sie in Torf, am besten in ungedüngtem Weißtorf (ist mittlerweile schwierig zu bekommen, weil die Herstellung so umweltschädlich ist).

Torf verdichtet leider bald – und die zickigen Fleischfresser haben es zwar gerne feucht, wollen aber einen lockeren Boden – also mischt man Quarzsand, Kokosfasern oder Blähton unter. Eine gute Alternative zur Torf-Umständlichkeit ist Orchideenerde, aber unbedingt ungedüngte!

Die Nährstoffe ziehen die Karnivoren nämlich aus – eh klar – ihrer Beute. Dazu fangen sie mit unterschiedlichen Fallen (Klemmen, Kleben, Einsperren) Insekten und saugen durch chemische Prozesse die Nährstoffe aus. Das kostet die Pflanze viel Kraft, daher die dritte Regel: