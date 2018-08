Axels Terrasseneintopf: Kampf gegen den Bambus

Dabei macht Bambus prinzipiell, was er will. Er kommt auf allen Kontinenten außer Europa vor, wurde aber gerade dort zur In-Pflanze. Mit den Buddhafiguren eroberte er heimische Gärten und Terrassen, denn obwohl global verbreitet, ist er in Asien alltagsprägend – von Pandabären-Nahrung und Sprossen-Gericht über Möbel und Baugerüste bis Kleidung und Essstäbchen, Asiaten machen fast alles aus Bambus. Er ist ja auch vielfältig: Das Süßgras gibt es in 1500 Arten von Meeresniveau bis 4000 Meter Seehöhe. Zu uns schaffte er es zuerst als Topfpflanze, dann als Stilelement im Asia-Eck und bald zum Heckengewächs – immergrün, blickdicht, samt wohligem Rauschen. So begannen die Horrorfilm-Wucherungen.