Axels Terrasseneintopf: Nadeln im Topf

Vielleicht ist die Thuje der entscheidende Unterschied: Während sich der feingeistige Terrassengärtner in bunten und vielfältigen Pflanzgruppierungen übt, zieht der Gartengärtner seine Thujenhecke immer höher, immer dichter. Die immergrünen Kastenwände um Schrebergärten und am Land werfen tiefe Blicke in die heimische Seele und zwei Fragen auf: Wäre eine schlanke Betonwand nicht hübscher? Und: Sperrt der Thujensetzer die Welt aus oder sich ein?

Balkongärtner hingegen gieren nach dem Blick in die Welt. Und denken vor allem in Kübelpflanzen, als die sich Nadelhölzer nur bedingt eignen. Zwei Pluspunkte haben sie aber: Sie sind pflegeleicht, man darf einmal vergessen, sie zu gießen und zu düngen. Und sie grünen auch im Winter, der tristen Balkonzeit. Außerdem sind sie eine gestalterische Abwechslung zwischen all dem Gemüse und Geblühe.