Axels Terrasseneintopf: Lavendel - Star ohne Allüren

Es klingt kurios, aber Vielfalt ist nicht immer die Stärke der Hobbygärtner. Zumindest Anfänger wollen alle das gleiche. Etwa tiefrote Paradeiser, die „wirklich total nach Paradeiser riechen“. Oder ein „kleines Eckerl mit Kräutern, so fürs Kochen“. Und Lavendel, weil er „so riecht, hmm, und schön ist, wow, und die Hummeln drauf fliegen, jööö.“

Und weil er so wahnsinnig pflegeleicht ist, aber das sagt wieder keiner dazu.

Man muss sich wirklich bemühen, um Lavendel zu killen, einfache Vernachlässigung steckt er souverän weg. Er fühlt sich sogar am wohlsten, wo andere Pflanzen straucheln: an der Süd-Hauswand, in praller Sonne, gerne auch mit Wind, wo jeder Topf im Sommer schnell austrocknet. Der Boden darf karg sein, soll er sogar, man sollte äußerst selten düngen und sogar wenig gießen – wenn das Pflanzgefäß und die Erde gut beschaffen sind, kann man aber auch kaum zuviel gießen. Der Lavendel nimmt sich, was er braucht, und wir ernten das Lob, so schön kann Garteln sein.