Axels Terrasseneintopf: Natur in der Kiste

In Natur und entsprechender Kiste kommt es immer auf die Mischung an. In meiner Kiste darf der Weinstock gedeihen (was ihm bei 500 Liter Erdvolumen viel mehr Spaß macht als im Topf), Nutzpflanzen, Blumen und Wildwuchs – bis zu den Brennnesseln: Was überall auf der Welt (außer in der Antarktis) wächst, darf auch in meine Kiste. Das vermeintliche Unkraut zieht Schmetterlinge an – ich habe Raupeneier entdeckt – und beschattet mein Gemüse. Die Kiste steht südseitig, daher braucht es den Schatten, sogar für sonnenhungrige Nutzpflanzen wie Chili und Paradeiser – erstaunlich übrigens, wie groß Paradeiser werden, wenn sie nicht nur kleinen Topf, sondern große Erde haben.