Axels Terrasseneintopf: Ausbau für die Würmer

Anfangs kompostierte ich vertikal: Kiste aus Holz gebaut, mit Hasenstallgittern in drei Kammern geteilt, die nacheinander mit Küchen- und Pflanzabfällen gefüllt werden. Die eingesetzten Kompostwürmer fressen in der ersten Kammer alles auf, verdauen, kacken – das ist der begehrte Wurmhumus. Wenn sie fertig sind, kriechen sie durch das Gitter in die Nebenkammer. Nachteil: Man muss den Wurmhumus aus der Kammer schaufeln.

Mein Leben wurde viel einfacher, als ich auf den Ebenenkomposter umstieg, in meinem Fall bestehend aus einfachen Plastiksteigen mit Gitterboden. Holz wäre stilvoller, aber auch verrottbarer, wenn schon einfacheres Garteln, dann richtig. Die seitlichen Schlitze werden mit Fliegengitter verkleidet, dazu nimmt man Silikon oder Heißkleber, was man gerade daheim hat. Die Würmer bleiben zwar sowieso drinnen, weil sie es a) dunkel und b) erdig-feucht mögen, aber dank Gittern bleibt der Biomist auch in der Kiste. Luftzufuhr ist nötig, geschlossener Bioabfall beginnt erst zu safteln, dann zu modern und schlussendlich zu stinken. Mit Luft und dem richtigen Maß an Feuchtigkeit riecht der Wurmkomposter überraschend wenig, und nur nach Waldboden. Mmmmh.

Als unterste Etage dient eine normale, seitlich geschlossene Box zum Auffangen der Flüssigkeit – dieser so genannte Wurmtee eignet sich auch gleich als Dünger.