Axels Terrasseneintopf: Gießschmähs während der Urlaubszeit

Nutzen und erzeugen wir Mikroklima: Stehen Pflanzen eng zusammen, besonders am Boden im Schatten in nassen Winkeln, bleibt die Luft kühler und feuchter. Tipp: Vollen Kübel dazustellen! Solche Arrangements schützen sie auch vor Wind, der auf Terrassen schnell die Erde trocknet. Besonders gefährdete Schätze stellt man in die Badewanne – dunkel, kühl, perfekt, aber nicht auf eine Zeitung (Druckerschwärze klebt an Wannen).

Blüten brauchen viel Wasser. Sie abzuschneiden, hilft der Pflanze, tut aber zugegebenermaßen weh.

Schlussendlich kann man sehr einfach Wasserspender basteln. Variante eins: leere Plastikflasche, kleines Loch in den Deckel bohren, füllen und verkehrt in den Topf stecken. Variante zwei: Kübel neben Topf stellen, saugfähige Schnur (fettarme Wolle, dickes Garn, nicht Plastik!) einerseits in den Kübel, andererseits in die Erde stecken. Die Pflanze zieht, was sie braucht.