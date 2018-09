Axels Terrasseneintopf: Das rätselhaft grauenhafte Heidekraut

Die Welt wird immer mehr zu einem Rosamunde-Pilcher-Roman, man erkennt das am Retro-Biedermeier und an Kochsendungen und sogar in der Politik, Heimat und so weiter. Nur logisch, dass auch Pflanzenregale zunehmend wie die englische Südküste ausschauen, also steht derzeit überall das Heidekraut.

Weil nun jeder Pilcher-Film von Missverständnissen lebt – Andrew liebt Ann, verwechselt sie jedoch mit ihrer Schwester Claire, die aber lieber Tierärztin einer Meerschweinchenaufzuchtstation auf den Falklandinseln sein will, wo nur Andrews Bruder Geoffrey ein Zimmer frei hat, in dem aber ein Bild von Ann hängt – sind auch die Heidekräuter verwirrend: Das echte Heidekraut wird in Südafrika als Baum meterhoch und heißt auf Latein Erica, auf Englisch „Heather“, was auf Deutsch „Heide“ heißt. Denn „Erika“ kommt von „Erich“, und alle in Europa heimischen Heidesträucher sind Besenheiden, die auf Latein Calluna heißt. Die ist zwar mit der Erica verwandt, aber das sind Andrew und Geoffrey ja auch.