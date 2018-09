Axels Terrasseneintopf: Der stolze Schrebergärtner

Schließlich bittet Joe den Besuch doch hinein. Er hat sich (wie viele Leserinnen und Leser) gemeldet, weil er dem Terrassengärtner gerne seinen Garten vorstellen will – voller Stolz: „So eine blühende Hecke gehört jetzt im Herbst zurückgeschnitten, damit neue kräftige Triebe und Blüten kommen.“ Muss er bei so einer Hecke nicht auch viel Laub rechen? „Ja. Oder man hofft, dass der Wind bläst“, sagt Joe mit dem trockenen Humor eines Vorstadtwieners. Insgesamt wendet er ein bis zwei Stunden am Tag im Garten auf, aber „das ist schon mit Gießen und Rasenmähen“.