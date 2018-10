Axels Terrasseneintopf: Holt endlich die Exoten rein!

„Eh logisch“, raunte auch Kollegin L. in der Redaktionssitzung. Ihr sei der Mantel der Anonymität gegönnt, war sie doch einst als „Orchideenflüsterin“ bekannt, neben ihrem Schreibtisch blühten die Monster wie im laotischen Dschungel. Irgendwann aber gingen L.’s Orchideen ein, ach was, sie verreckten elendiglich. Seitdem raunt stets jemand „Orchideenmörderin“ hinter L.’s Rücken.

Woran könnten L.’s Orchideen nun gestorben sein? Zunächst könnte es am KURIER-Umzug 2014 gelegen sein. Es ist aber nur ein hartnäckiger Mythos, dass Orchis umzugsscheu sind. Es müssen nur die Bedingungen am Standort passen – kein Zug, viel Licht ohne direkte Sonne. Die führt vor allem bei den großblättrigen (und bei uns am öftest angebotenen) Phalaenopsis zu Sonnenbrand. Vor allem während des sommerlichen Außen-Aufenthalts ist das oft ein Problem (Ihr Terrassengärtner hat deshalb ein eigenes Orchideenhaus gebaut, siehe großes Foto, und es hat nur teilweise funktioniert, siehe kleines Foto oben). In der Wohnung können die Orchis im Winter südseitig stehen, im Sommer eher Richtung Osten (in der Früh ist die Sonne noch nicht so stark). Soviel zur Umzugsfähigkeit.