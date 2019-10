Wein-Duell Deutschland vs. Österreich: Wo ist der Unterschied?

Immer mehr Österreicher trinken deutsche Weine. Und unsere nördlichen Nachbarn stehen auf Wein aus Österreich. Das belegen zumindest die jüngsten Zahlen des Deutschen Weininstituts. 20.000 Hektoliter Wein im Wert von sieben Millionen Euro wurden 2018 nach Österreich exportiert. Das entspricht einem Anstieg deutschen Weinkonsums in Österreich um etwa 23 Prozent, während umgekehrt die Deutschen wieder mehr Gefallen an österreichischen Weinen finden. Was immerhin mit einem mengenmäßigen Umsatzplus von etwa 7,3 Prozent im vergangenen Jahr zu Buche schlägt. Aber nicht nur Weintrinken und -Anbau sind eigene Kulturtechniken, sondern auch Wein-Sammeln und Einkauf. Das meinen zumindest die Wiener Weinhändler Clemens Riedl und Markus Inzinger von „ Trinkreif“. „Wir sind als Weinhändler darauf spezialisiert, reife Weine aufzukaufen“, sagt Markus Inzinger. „Wir wollen einen Wein trinken, der sein Potenzial schon entfaltet hat. Das kann zwar ein Wein sein, der jung ist, aber große Weine brauchen in der Regel mehr Zeit, um ihr volles Potenzial zu entfalten“. Die sekundären Aromen kommen erst später dazu. Gekauft wird vor allem von privaten Sammlern oder auch aus Vinotheken und anderen Händlern und Weingütern. „Großer Wein braucht Zeit. Man nimmt sich aber keine Zeit mehr, hauptsächlich deswegen wird Wein heute vor allem jung getrunken. Wir geben den Leuten mit dem reifen Wein die Zeit zurück“, erklärt Clemens Riedl. „Es ist auch falsch zu glauben, dass man Weißweine jung trinken muss. Schmeckt uns der Wein und wird er sich gut entwickeln? Das sind die wichtigsten Kriterien wenn wir Weine einkaufen. Pop and drink ist nichts für uns.“

Anbau Deutschland:Österreich

Für Weineinkäufe fahren die beiden Weinhändler nicht nur in die Wachau und zu anderen heimischen Winzern. Gerade waren sie im Weinland Deutschland und durchkämmten das Gebiet von der Saar bis in die Pfalz nach reifen Weinen. Aber tickt die österreichische Winzer-Seele wirklich anders als die deutsche? Interessant, dass das Deutschland:Österreich-Wein-Duell mit dem Größenverhältnis der Anbauflächen 1:10 beginnt. Der deutsche Winzer hat kleinere Weingärten. Während die Weinbauern in Österreich durchschnittlich etwa 30 bis 40 Hektar oder mit 100 Hektar wirklich große Flächen bewirtschaften, sind es im Nachbarland nur durchschnittlich fünf Hektar. Obwohl die österreichischen Weingärten international gesehen, ohnehin schon zu den kleineren zählen. Die Anbaufläche selbst ist in Deutschland etwa 4 bis 5 Mal so groß wie in Österreich, die Produktionsmenge natürlich dementsprechend größer. „Oft ziehen wir hungrig von Winzer zu Winzer und kaufen uns zwischendurch schnell ein Wurstsemmerl.