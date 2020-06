Neues Wirtshaus: Haubenkoch Joachim Gradwohl ist zurück

Es ist der richtige Platz – lange haben sie suchen müssen, um ihren Traum vom eigenen kleinen Wirtshaus zu verwirklichen. Vor wenigen Wochen hat Drei-Haubenkoch Joachim Gradwohl mit seiner Lebenspartnerin Lilli Kollar das bekannte "Schramms Wirtshaus" in Sulztal an der südsteirischen Weinstraße übernommen.

Das Winzerhäuschen (je 35 Sitzplätze in der Stube und im Garten) mitten in den Weinbergen sieht mit seinen urigen Holzschindeln und blauen Fensterläden wie aus dem Bilderbuch aus und liegt in Nachbarschaft zum neuen Fischwirt im Urmeer (vormals Gasthaus Tscheppe), der Ende Juli eröffnen wird.

"Viel haben wir nicht verändert: ein bisschen lichter, weniger Tische, alles ein wenig entschleunigt. Wer diesen Ort sieht, versteht, warum wir das Wirtshaus übernommen haben. Der Platz hat so viel Charme, das haben wir uns immer gewünscht."

Vor zehn Jahren lernten sich die steirische Tourismus-Managerin und der Spitzenkoch bei einem gemeinsamen Freund, dem Winzer Ewald Zweytick, kennen – gerade einmal 500 Meter von ihrem jetzigen Traum-Arbeitsplatz entfernt. Schicksal.