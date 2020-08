Lavendel-Liebe: Die steirische Provence

In ihren Augen hinter der dunkel umrandeten Brille blitzt Stolz auf, und auch Freude. Vor rund 40 Jahren ist die gebürtige Tirolerin der Liebe wegen in die Steiermark gekommen, seit rund 15 Jahren bewirtschaftet sie nun schon das Gelände in Kitzeck in der Südsteiermark, etwa 45 Kilometer südlich von Graz. Mais und Kürbis wurden hier früher angebaut, nun wächst Lavendel zwischen den steilen Weinhängen.

Lavendel? Ja, Lavendel

„Das war anfangs nicht leicht für mich“, sagt Heigl-Tötsch und zupft ihre hellblaue Bluse zurecht, um ihren Hals baumelt dazu passend eine pastellfarbene Kette. Sie kommt gerade aus Graz, wo sie im Städtebau arbeitet. Was auf den ersten Blick nach einem ziemlichen Kontrast klingt, liegt näher beieinander als gedacht.

Auch in ihrem Beruf gehe es ums Gestalten, erklärt sie. Und als sie damals die Flächen in Kitzeck übernommen hatte, wusste sie: „Von Wein verstehe ich nichts, außer, dass ich ihn gerne trinke.“ Also vertiefte sie sich in die Lektüre über Botanik und Bodenkulturen – und war von der Lavendelblüte von Beginn an fasziniert.

„Bereits die Römer sollen die Kulturpflanze verwendet haben, etwa als Badezusatz. Und in der Südsteiermark ist man bei der Ausgrabungsstätte Flavia Solva den Römern ohnehin auf der Spur.“ Anfangs wurde sie für ihre Idee, Lavendel zu setzen, von vielen belächelt. Südsteiermark, das bedeutet doch Wein. Wieso sollte man hier anderes pflanzen, das würde doch niemals gutgehen. Begonnen hat sie mit einem Hausgarten, der inzwischen auf rund zwei Hektar Anbaufläche angewachsen ist.