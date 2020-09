Das sind die besten Weine Österreichs

Seit mehr als 30 Jahren gilt der „Salon Österreich Wein“ als Staatsmeisterschaft für heimische Winzer. Jedes Jahr werden aus tausenden aktuellen Einreichungen in 17 Kategorien die besten Weine in verdeckten Verkostungen ermittelt. Insgesamt werden im „Salon“ 270 Weine vorgestellt. Zehn davon sind so genannte „Auserwählte“, die von Fachmagazinen, Weinjournalisten und Sommeliers nominiert werden.

Bedingt durch die Corona-Pandemie verzögerte sich heuer die Ermittlungen der „Salon-Weine“ um Monate. Chris Yorke, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) ist froh, dass es trotz der widrigen Umstände dieses Jahres doch noch gelungen ist. Der Jahrgang 2019 reiht sich schließlich unter die Spitzenjahrgänge ein. 126 der 270 mit dem Prädikat „Salon-Weine“ ausgezeichneten Weine 2020 stammen aus diesem Jahrgang.

Bei den Siegernamen fällt auf: Das Weingut von Ernst und Sonja Frischauf aus Röschitz im Weinviertel war doppelt erfolgreich. Und beim Chardonnay siegten zwei tüchtige Zwillingsbrüder, Rudi und Michael Sax aus Langenlois. Im Winzerhof Sax gibt es übrigens eine besondere Veltliner-Marke: „Zwillingslauser“.

„Den Namen hat uns unsere Mutter Erni verpasst“, schildert Michael, „als wir drei Jahre alt und echte Lauser waren.“ Der Zwillingslauser-Wein, und das ist das Bemerkenswerte an ihm, kommt aus einem Weingarten, den die Eltern der „Lauser“ zu deren Geburt im Jahre 1985 gepflanzt haben.

Die siegreichen Weine sollen im Herbst bei diversen Präsentationen vorgestellt werden. Alle Veranstaltungen finden Sie hier.

Das sind die „Salon“-Sieger 2020 in den einzelnen Kategorien:

Welschriesling

Weingut Wagner, 2019 Welschriesling Ried Reinthal, Niederösterreich

Grüner Veltliner klassisch

Weingut Hinteregger, 2019 Grüner Veltliner Ried Mühlberg, Weinviertel DAC

Grüner Veltliner kräftig

Weingut Waltner, 2019 Grüner Veltliner Ried Dorner, Wagram

Riesling

Weingut Frischauf, 2019 Riesling Ried Rittsteig, Röschitz

Burgundersorten klassisch

Weingut Neubauer, 2019 Chardonnay, Vulkanland Steiermark

Burgundersorten kräftig

Weingut Sax, 2017 Chardonnay Saxess X Barrique, Niederösterreich

Fruchtsüße Weine

Weingut Frischauf, 2019 Weißburgunder Fäulein Frischauf, Röschitz

Schmeckerte

Weingut Frühwirth, 2019 Gelber Traminer Klöch, Vulkanland Steiermark

Alt-Österreich/autochthone Rebsorten

Weingut Werner Schabasser, 2019 Roter Veltliner, Niederösterreich

Sauvignon Blanc

Weingut Rossmann, 2019 Sauvignon Blanc, Vulkanland Steiermark

Edelsüße Weine

Weingut Roland Steindorfer, 2017 Scheurebe TBA, Burgenland

Sekt

Weingut Stift Klosterneuburg, Chardonnay Mathäi Große Reserve

Rotwein frisch und fruchtig

Weingut Urban, 2019 Cuvée Sunset, Weinviertel

Zweigelt

Weingut Leo und Dagmar Wunderer, 2015 Zweigelt Limited, Niederösterreich

Blaufränkisch

Weingut Kiss, 2018 Blaufränkisch Ried Jungenberg, Burgenland

Cuvée & andere Sorten

Weingut Mariel, 2018 Cuvée Condre, Burgenland

St. Laurent & Pinot Noir

Weingut Neff – Perepatics Christopher, 2017 St. Laurent Meisterstück, Burgenland

Das sind die zehn „Auserwählten“ im „Salon“:

Riesling

Weingut FJ Gritsch, 2018 Riesling Ried Dürnsteiner Burg Reserve, Wachau

Riesling

Weingut Bründlmayer, 2018 Riesling Ried Zöbinger Heiligenstein Alte Reben 1.ÖTW, Kamptal DAC

Riesling

Schloss Gobelsburg, 2016 Riesling Ried Heiligenstein, Kamptal DAC

Riesling

Weingut Wohlmuth, 2018 Riesling Ried Edelschuh GSTK, Südsteiermark DAC

Burgundersorten kräftig

Weingut Kollwentz, 2018 Chardonnay Ried Katterstein, Burgenland

Alt-Österreich/autochthone Rebsorten

Weingut Christ, 2018 Gemischter Satz Bisamberg, Wiener Gemischter Satz DAC

Sauvignon blanc

Weingut Tement, 2019 Sauvignon Blanc Kalk & Kreide, Südsteiermark DAC

Alternativweine

Weingut Martin Pasler, 2013 Chardonnay Wild, Weinland



St. Laurent & Pinot Noir

Johanneshof Reinisch, 2017 St. Laurent Ried Frauenfeld, Thermenregion