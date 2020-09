Der Coup: Walter Polz leitet das Weingut Kilger

„Der Verkauf war leicht, der Weg bis zum Entschluss war schwierig. Von Kindesbeinen an habe ich im Weingut mitgearbeitet. Sobald ich den Führerschein hatte, lieferte ich Polz-Wein aus. Sechs Monate dauerte es, bis ich emotional für den Verkauf bereit war“, sagt Polz .

Nun fühlt er sich sogar befreit, obwohl Walter Polz im Wettbewerb zu seinen Neffen Christoph und Erich jun. steht, die das Weingut nach dem Verkauf übernommen haben. Als Konkurrenz will der Winzer die innerfamiliäre schwierige Situation nicht sehen. In der Südsteiermark gibt es „4.500 Hektar Weingärten. Die Weine müssen so oder so verkauft werden“. Sein Ziel ist klar: Polz will das Image von Investor Hans Kilger, dass er nur ein Einkäufer wäre, beseitigen.

Natürlich wird auch schon am ersten Wein gebastelt, der nicht nur die Handschrift von Walter Polz tragen soll, sondern auch unter seinem Namen auf dem Markt kommen wird. Also ein neuer Walter-Polz-Wein, der unter der Marke Domaines Kilger produziert wird. „Das ist mein Familienname, also ist für mich logisch, dass ich den Wein auch so nennen werde“, erklärt Polz.

Dazu kommt noch ein pikantes Detail – nämlich dass die besten Lagen des Polz-Weingutes wie etwa die Lage Obegg im Besitz von Renate und Walter Polz sind.

Gut möglich, dass Kilger diese wertvollen Weingärten in Zukunft pachten könnte. Dieser Schachzug würde die Neffen, die das Traditionsweingut Polz in Spielfeld weiterführen, empfindlich schmerzen, weil die Juwelen des Traubenimperiums damit weg wären.

Ein Neuanfang mit 56, wie es Walter Polz nun macht, wagen nicht viele. „Ich finde es spannend und witzig. Das Gute daran ist, dass man nicht mehr die Fehler begeht, die man mit 30 gemacht hat“, meint Polz. Und welche wären das? „Ich würde nie mehr ein Geschäft aufbauen, wo beide Partner 50 Prozent besitzen. Einer muss den Ton angeben“. Klingt, als hätten die Polz-Brüder noch eine Rechnung offen.