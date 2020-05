100. Saison im Schweizerhaus: "Es ist heuer eine Herausforderung"

Weniger Tische wegen der Abstandsregeln, Reservierung und keine freie Platzwahl: Exakt zwei Monate später als üblich sperrt am 15. Mai um 11 Uhr das Schweizerhaus unter ungewohnten Vorzeichen auf. Den Start in ihre 100. Saison wollte die „Familie Karl Kolarik“ gebührend feiern. Jetzt werde es „eine ruhige Eröffnung“, sagt Karl J. Kolarik. Zu erzählen haben er und sein Sohn Karl H. Kolarik dennoch einiges aus Gegenwart und Geschichte. Zum Beispiel, was man übers Bierzapfen wissen muss, was es mit der „Frau mit dem Affen“ auf sich hatte und warum es noch immer die Kuttelflecksuppe gibt.

KURIER: Das Coronavirus hat Ihnen die Jubiläumssaison vermiest, oder?

Karl J. Kolarik: Naja, es ist halt eine Herausforderung, aber wir werden es schaffen. Es ist halt jetzt so.