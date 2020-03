Im Prater blühen wieder die Schäume

Wundersam klingt Klaviermusik herüber in den Gastgarten unter den alten Kastanienbäumen. Daneben, im „Ersten Kaffeehaus“ an der Prater Hauptallee, spielt an diesem Sommersonntag wieder einmal Ludwig van Beethoven. Das Erste Kaffeehaus steht nicht mehr, aber das Lokal dahinter, in dem man bis 1814 Herrn Beethoven lauschen konnte, das gibt es noch. „ Schweizerhaus“ heißt es heute und wird alljährlich rund 700.000 Mal aufgesucht.