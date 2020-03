Nur 100 Gäste: Desinfektionsmittel und weniger Tische in den Restaurants

Bereits am Dienstag gab die Bundesregierung bekannt, dass Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen in geschlossenen Räumen bis 3. April verboten sind. Gesundheitsminister Rudolf Anschober konkretisierte Dienstagabend in der ZIB2, dass auch Lokale und Restaurants von dieser Regelung betroffen sind.

Im Vorfeld des Ministerrats heute Mittwoch erklärte die für Tourismus zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger: "Die Gesundheitsbehörden haben die Limits von 100 Menschen in Lokalen und bei Veranstaltungen zu kontrollieren.“

Den Erlass "Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen nach § 15 Epidemiegesetz" des Gesundheitsministers finden interessierte Gastronomen hier auf der Homepage des Ministeriums: Zu beachten ist, dass die tatsächlich anwesende Personenanzahl inklusive Personal ausschlaggebend ist und nicht die theoretische Sitplatzanzahl in einem Restaurant oder Kaffeehaus.

Am Sonntag hätte das Schweizerhaus im Prater aufsperren sollen, doch das Lokal bleibt voerst geschlossen. Traditionell startet am 15. März die neue Saison mit Live-Musik und zahlreichen Fans von Bier und Stelze. Das Lokal fasst rund 750 Sitzplätze im Inneren und 1.400 Plätze im Gastgarten. Wann das Lokal in Betrieb gehen wird, lassen sich Karl Hans Kolarik und Karl Jan Kolarik noch offen.

Promi-Gastronomen zeigen sich zweckoptimistisch