Wie die Stelze schön knusprig wird

Backrohr oder Griller?

Na gut, damit lässt sich ja schon einiges anfangen für den heimischen Herd. Auch wenn die Dimensionen des Schweizerhauses (mehrere Tonnen Schweinsstelzen pro Jahr) nicht zu schaffen sind. Wer es zuhause versuchen möchte, kann sie im Backrohr oder am Griller (am besten am Spieß) zubereiten:

Die Stelze entweder in einem Gewürzsud (Salz, ganzer Kümmel, Lorbeerblatt, Knoblauch, ev. Thymian) oder nur in Salzwasser etwa eine halbe Stunde kochen. Danach Schwarte einschneiden (quer zum Knochen, ca. 1 cm Abstand) und Salz in die Schnitte reiben. Dann auf einem Spieß bei ca. 160 Grad grillen

Einfacher geht’s im Backrohr. Die Stelze in Alufolie wickeln, in einen Bräter legen und 3 bis 3,5 Stunden bei 150 Grad im Backrohr weichkochen. Danach bei 240 Grad Grillstufe (Umluft) rundherum knusprig grillen und 15 Minuten nicht zugedeckt rasten lassen