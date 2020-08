Das coolste Lokal 2020: Warum Sie diesen Club kennen müssen

Warum ausgerechnet Wien? Die Sehnsucht nach mehr Lebensqualität und eine Rückkehr zu ihren kulinarischen Wurzeln: "Wir wollten in die Geschmackswelt unserer Großmütter zurückkehren. Die osteuropäische und die mitteleuropäische Küche haben so viel gemeinsam, in Wien sind wir mittendrin in dieser Welt von Aromen."

Die Liebe des 31-Jährigen und der 33-Jährigen gehört den polnischen und österreichischen Milchprodukten wie Topfen, auf die sie in England verzichten mussten.