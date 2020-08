Grillkohle aus Österreich: Peter Wieser ist einer der letzten Köhler

Hauptberuflich übt heute niemand den Beruf aus, das Beaufsichtigen des 500 Grad heißen Feuers lohnt sich nur im Nebenerwerb. "Weil die Menschen mehr zu Hause sind und mehr grillen, können wir den Wegfall von Feuerwehrfesten ausgleichen."

Werbung schaltet das Ehepaar keine – es genügen Mundpropaganda und Homepage. Das Besondere an der Grillkohle made in Austria: "Je langsamer verkohlt wird, desto höher die Qualität. Bei uns ist kein Staub im Sack. Wir suchen jedes Stück per Hand aus: Es sind große Stücke, die lang glühen."

Wiesers Blick beginnt zu glänzen, als er die großen Kohlestücke mit den Jahresringen und dem silbernen Schimmer präsentiert. Lust zu grillen, bekommt er keine: "Haben wir nie gemacht, auch heute nicht. Man hat genug vom Schwarzen und von der Hitze."