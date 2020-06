Auf ein Bier: So gelingen Ripperl mit Bier-Cola-Marinade

An den ersten Trinkmoment kann sich der Mann mit dem auffälligen Bartwuchs und dem auffälligen Namen leider nicht mehr erinnern. Taliman Sluga ist kein Unbekannter: Der Kultur- und Kulinarikvermittler betätigt sich im Museums- und Ausstellungswesen sowie als Kochbuch-Autor und Organisator des heimischen Kochbuch-Preises "Prix Prato".

In seinem neuen Bier-Kochbuch gibt er eine kleine Einführung in die Braukunde: So lernt der Leser, dass es sich beim sogenannten Steinbier – benannt nach der besonderen Brauweise mit heißen Steinen – wahrscheinlich um das älteste Gebräu hierzulande handelt.

Auf bäuerlichen Gehöften war diese Brauweise genauso verbreitet wie Brotbacken. Das Herzstück des Buches ist der große Rezeptteil. Im Interview erzählt Sluga, worauf es beim Kochen mit der hopfigen Zutat ankommt.

KURIER: Sind wir eine Bier- oder Weinnation?

Taliman Sluga: Im Osten ist der Wein traditionell stark, im Innviertel ist das Bier vertreten. Aktuell hat sich das Bier in der Steiermark und in Oberösterreich gut etabliert. Binnen acht Jahren verdoppelte sich die Anzahl der Klein- und Gasthausbrauereien in Österreich. Zum Glück wird in Lokalen die Bierkultur gepflegt – ich wollte mit dem Buch unter anderem die Glas- und Biersprache vermitteln – zudem trinken immer mehr Frauen Bier. In dem Buch berichte ich auch von einer der besten Brauerinnen in Österreich (Anmerkung: Elfriede Forstner-Schroll, Handbrauerei Forstner, 8401 Kalsdorf).