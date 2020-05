Durch Corona-Krise: Nun müssen Brauereien Bier vernichten

Während in Bayern die Lockerung der Corona-Auflagen in der Gastronomie ab 18. Mai mit den Biergärten beginnt, wird diese in Österreich ab 15. Mai wieder hochgefahren. Noch stehen aber sowohl die Gastronomie als auch die Hotellerie still. Das spüren auch die Brauereien, wie die Tiroler Tageszeitung am Mittwoch berichtet.