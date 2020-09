Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Wer den Dreh erst einmal raus hat, kann die Leinen gar nicht mehr aus der Hand legen: Die Drachen fliegen wieder und das so bunt und lebendig wie noch in keinem Herbst zuvor. Designer entwerfen Modelle, die in Form wie Farbe für ein wahres Spektakel in luftigen Höhen sorgen. Längst macht das nicht nur Kindern Spaß! Tauchen Sie mit uns ein in diese neue Faszination und lassen Sie sich von dem neuen Trend inspirieren. Selbst wenn Sie nur beobachten wollen: Die farbenfrohen tanzenden Flugdrachen erwecken tief in uns ein Gefühl von Freiheit, die Faszination des Fliegens ist ungebrochen.

Hoch hinaus, zumindest auf einigen Etappen, geht es auch auf unserer Tour durch die „Auszeitdörfer“: Vier Tiroler Mini-Gemeinden sind als solche bekannt – die Reise geht vorbei an traumhaften Bergkulissen, magischen Kraftplätzen und rustikalen Hütten. Die Landschaften wirken wie gemalt, hier scheint die Zeit still zu stehen. Lesen Sie dazu unsere Reisereportage.

Auch in Höhen der anderen Art entführen wir Sie: Der royale Nachwuchs Europas steht nämlich schon in den Startlöchern, es sind die Königinnen von morgen – und nicht nur das. Sie sind Idole und setzen Trends in Stil und Style. Wir zeigen, was die Prinzessinnen Amalia von den Niederlanden, Ingrid aus Norwegen, Elisabeth aus Belgien und Leonor aus Spanien gemein haben und wie sie eine ganze Generation prägen (werden).

Viel Vergnügen mit dieser luftig-druckfrischen neuen Ausgabe!