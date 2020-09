Schöne Auszeit: Wandern in Auszeitdörfern der Lechtaler Alpen

Bei den herbstlichen Wanderungen rund um Hinterhornbach kommt man an romantischen Bauernhäusern vorbei

Wer gerne über herbstliche Wiesen wandert und lilafarbene Herbstzeitlose bewundern will, wird die einsamen Pfade zu umliegenden Almen und Hütten schätzen. Wenn dann noch Gustostückerln der regionalen Küche, wie frischer Almkäse, verkostet werden können, ist das Glück perfekt. Urlauber erleben hier die Natur so, wie sie einst auf Postkarten zu sehen war: Wälder, Wiesen, Berge ohne störende Lifte und Neubauten. Die vier Auszeitdörfer liegen inmitten der unberührten Natur des Außerferns, jeweils auf über 1.000 Metern Höhe und sind ideale Ausgangspunkte für Wanderungen in die umliegenden nördlichen Kalkalpen. Sie führen hinauf auf Almen, rund um Seen oder über kleine Hängebrücken. Wem das nicht genug ist, der lässt sich von Ex-Olympiasiegerin Sigrid Wolf bei Pilates- und Qigong-Übungen auf einer speziellen Wanderung in die Kräuterheilkunde einweihen.

Wandern, Radeln, Kraft tanken

Aber wo soll man seine „Auszeit“ in den Dörfern beginnen? Am besten dort, wo es einen hinzieht. Alle vier Mini-Gemeinden sind per Bus miteinander verbunden und auch mit dem E-Bike gut erreichbar. Immer mehr Mountainbiker schätzen auch die Naturparkregion Lechtal. Neben dem Lechradweg locken weitere 20 Radrouten mit herrlichem Panorama. Einen schönen Ausblick hat man etwa von den neu gestalteten Kraftplätzen in jedem Dorf. Dort trifft man meist alteingesessene Einheimische, aber eben auch die „neuen „Auszeitler“. Die Britin Hannah Brown ist weit herumgekommen: „Ich habe in London gelebt, komme aus Windsor Castle, war in Südamerika und jahrelang in Vorarlberg tätig, aber hier finde ich es am schönsten“, sagt die Sprachpädagogin und Yoga-Lehrerin – und verrät sogleich einen Geheimtipp: auf der Gramaiser Runde zum Brandweinboden im Otterbach kneippen.