Von der Studentin in Wien zur Stararchitektin in Los Angeles

Sie entwirft Villen für Promis und die coolsten Lokale in Kalifornien: Andrea Lenardin ist in Baden und Wien aufgewachsen und heute eine gefragte Architektin in Los Angeles. Der Freizeit erzählt sie, wie sie den Weg nach oben schaffte und auf was man in einem neuen Eigenheim achten soll.

von Christina Michlits