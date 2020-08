Keramik-Boom: Die schönsten Häferl und Teller mit Seele

Keramik in Braun, Schwarz und Terrakotta wirkt natürlich

Natur pur: Schlieren am Becher oder nicht ganz glasierte Teller passen zur Wabi-Sabi-Einstellung aus Japan, bei der gerade Makel geschätzt werden. Für diese Stücke eignen sich dunkle Erdtöne und Schwarz besonders gut. Sogar die so verpönten Einschlüsse von Sand, die beim Brennen kleine Ausbrüche verursachen, werden in Japan liebevoll Tsuchi-aji genannt, was so viel wie „Würze des Tons“ bedeutet.