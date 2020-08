So wird die Wohnung zum Urlaubsort: Einrichten für "Staycation"

Dem Dolce Vita auf der Luxus-Insel Capri zu frönen, ist nicht gerade billig. Warum also nicht daheim so tun als ob? Mit maritimen Bildern an der Wand, gemusterten Fliesen in Blau und dem bekannten Retro-Chic, der fast alle Badeorte in Italien eint.

Auf Capri wird es aber noch etwas exklusiver: Farbenkräftiges Interior im Design-Stil Art déco passt perfekt zu diesem Stil.

Was auf keinen Fall fehlen darf: Accessoires mit den ansehnlichen Riesen-Zitronen aus der Region.