Japandi: Was den Wohn-Mix aus Japan und Skandinavien ausmacht

Der Einrichtungsstil ist Detox für das Zuhause, so Sachs, die eine immer größere Sehnsucht nach Simplizität bei Kunden ortet: „Der Reizüberflutung im Alltag will man mit ganz bewusst reduzierten Räumen entkommen. Daheim will man den Kopf auslüften, zur Ruhe kommen. Es geht beim Interieur heute immer mehr darum, was sein muss und nicht was alles sein kann.“



Denn sein kann ohnehin fast alles durch die unzähligen Billiganbieter im Interieur-Bereich. Aber als wertvoll und besonders empfindet man diese schnell gekauften Stücke nicht mehr.