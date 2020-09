Glücklich verwurzelt: Internationale Küche von Lobauer Feldern

Bunte, schwere Kürbisse baumeln an langen, hochgezogenen Ranken, darunter wachsen Paradeiser, Chili, Salate: so wird auf den Philippinen Gemüse gezogen. Diese traditionelle Kulturform bietet nicht nur Platz für mehr Pflanzen, sondern sorgt auch für das entsprechende Kleinstklima – unten schattig und geschützt, oben luftig und trocken. Rund 2.500 Quadratmeter Boden stehen der philippinischen Community derzeit am Areal der „Kleinen Stadtfarm“ zur Verfügung, 27 Familien pachten es gemeinsam und nützen es bis zum letzten Winkel. Wasserspinat, Bittergurken, Flaschenkürbisse, überlange Fisolen – vieles ist hier zu entdecken, was wir sonst nur als Importware aus Fernost kennen. Inmitten des grünen Paradieses hat sich die philippinische Community eine Outdoorküche eingerichtet. Hier verbringen die Mitglieder einen Großteil der Zeit, die ihnen neben ihren Jobs etwa als Krankenschwester, Hotelmitarbeiter oder Reinigungskraft bleibt. Quirlig und heiter ist die Stimmung, es wird gescherzt und gelacht.