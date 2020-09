Die Teenie-Thronfolgerinnen als neue Lifestyle-Idole

Das gilt auch für das Kernthema ihrer Generation, den Kampf gegen den Klimawandel: In einer Rede anlässlich ihres 18. Geburtstages lobte König Philippe den kritischen Geist und das Öko-Bewusstsein seiner Tochter Elisabeth, die seit Kurzem die Militärakademie besucht. Haakon und Mette-Marit beschrieben ihre Tochter Ingrid in einer Rede anlässlich ihrer Konfirmation als weise, wissbegierig und weltoffen, mit einem starken Sinn für soziale Gerechtigkeit und schwarzen Humor. Die norwegische Natur sei ihre Kraftquelle.

Modischer Einfluss

Auch stilistisch treten die jungen Royals langsam in die Fußstapfen von Meghan, Kate & Co.: Die gelbe Sonnenbrille, mit der die niederländische Kronprinzessin Catharina-Amalia, genannt Amalia, zum obligatorischen Fototermin in Lech erschien, war binnen weniger Stunden ausverkauft. Es handelte sich dabei um ein Design der „Pretty Little Liars“-Schauspielerin Ashley Benson, deren Fan Amalia sein soll (ja, auch Prinzessinnen schauen abends Netflix). Die 16-jährige Thronanwärterin gilt als besonders selbstbewusst, charismatisch und modeaffin wie ihre argentinische Mutter Máxima, die das Herz der Niederländer einst im Sturm erobert hat. „Ich glaube nicht, dass Prinzessin Beatrix oder Königin Elizabeth jemals solche Vorbilder waren. Die jungen Prinzessinnen beschäftigen sich viel mehr mit Stil“, kommentierte die holländische Kulturwissenschafterin Anneke Smelik in einem Interview mit dem Sender NPO Radio 1.